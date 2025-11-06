Рейтинг@Mail.ru
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
02:00 06.11.2025 (обновлено: 09:36 06.11.2025)
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
Самую красивую девушку на конкурсе "Мисс Земля" выбрали на Филиппинах, ею стала модель из Чехии Натали Пушкинова, сообщает ABS-CBN. РИА Новости, 06.11.2025
в мире, чехия, манила, филиппины
В мире, Чехия, Манила, Филиппины
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"

Новой "Мисс Земля" стала чешская модель Натали Пушкинова

© AP Photo / Aaron Favila"Мисс Земля" 2025 года — чешская модель Натали Пушкинова
Мисс Земля 2025 года — чешская модель Натали Пушкинова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Aaron Favila
"Мисс Земля" 2025 года — чешская модель Натали Пушкинова
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самую красивую девушку на конкурсе "Мисс Земля" выбрали на Филиппинах, ею стала модель из Чехии Натали Пушкинова, сообщает ABS-CBN.
По информации телеканала, победительницу короновали в столице страны Маниле. Трансляция мероприятия велась в социальной сети Facebook* и на YouTube.
"Наталия Пушкина из Чехии завоевала главную корону на "Мисс Земля" в Маниле в среду", — говорится на сайте ТВ-канала.
В конкурсе участвовали 80 девушек из разных стран. Участница из России Елизавета Гурьянова вошла в топ-12.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
