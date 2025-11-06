https://ria.ru/20251106/krasota-2053091530.html
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025" - РИА Новости, 06.11.2025
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
Самую красивую девушку на конкурсе "Мисс Земля" выбрали на Филиппинах, ею стала модель из Чехии Натали Пушкинова, сообщает ABS-CBN. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:00:00+03:00
2025-11-06T02:00:00+03:00
2025-11-06T09:36:00+03:00
в мире
чехия
манила
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053090922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885343db470619155d451e7da0ab3515.jpg
https://sn.ria.ru/20250307/zhenschiny-2003640712.html
https://ria.ru/20251005/miss-2046465377.html
чехия
манила
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053090922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4183d8da78427913a2228b93598c391f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, манила, филиппины
В мире, Чехия, Манила, Филиппины
Объявлена победительница конкурса "Мисс Земля — 2025"
Новой "Мисс Земля" стала чешская модель Натали Пушкинова