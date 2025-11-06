В Красноярске прошел второй за год военно-патриотический форум

КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Второй в 2025 году общегородской военно-патриотический форум состоялся в Красноярске, сообщает пресс-служба мэрии.

"Завершается вторая в этом году серия военно-патриотических форумов "Традиции сохраним! Родину защитим!", гостями и участниками событий стали 6 тысяч человек. Мероприятия состоялись во всех семи районах Красноярска , их проведение приурочено к Году защитника Отечества и юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Финальная точка ‒ общегородской форум в ДК имени 1 Мая", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, он объединил школьников и студентов, призывников, представителей старшего поколения, силовых ведомств и молодёжных организаций, ветеранов боевых действий. Почётные гости форума ‒ участники специальной военной операции. Николай Маегов – ветеран боевых действий, отец четырёх дочерей. Он мужественно исполнял долг в зоне СВО, за отвагу и самоотверженность награждён медалью "За воинскую доблесть" II степени. Сегодня активно участвует в мероприятиях совета многодетных семей Железнодорожного района.

"На форуме много молодых людей. Видно: в нашем городе проходит большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения... И показана поддержка тыла: например, здесь плетут маскировочные сети. Когда находишься на передовой, важно чувствовать эту помощь. Я сам получал письмо от школьников, читал его со слезами на глазах", - рассказал Маегов.

Участников общегородского форума поприветствовали депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин , полномочный представитель губернатора Красноярского края Владимир Шаешников, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, руководитель мобилизационного управления администрации Красноярска Сергей Ковалев, заместитель председателя региональной общественной организации "Союз ветеранов СВО" Алексей Гладышев.