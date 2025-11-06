Внедрение цифровых решений в бизнесе обсудят на конференции в Москве

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Конференция Bee Techno, посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике, состоится 13 ноября в рамках форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия", сообщает "Билайн".

Конференция станет площадкой для диалога между создателями и потребителями технологий, которые обсудят обсудят практические аспекты внедрения и масштабирования передовых технологий для привлечения клиентов, оптимизации бизнес-процессов, выявления уязвимостей и защиты от киберугроз, а также ответов на будущие вызовы рынка.

В числе участников конференции - представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации, фонда "Сколково", "Лаборатории Касперского", "Альфа-Банка", "Т-банка", X5 Tech, Авито, Ozon и других крупных компаний. От "Билайна" выступят генеральный директор Сергей Анохин, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Сергей Кондратьев, директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов Петр Алферов.