Внедрение цифровых решений в бизнесе обсудят на конференции в Москве
Внедрение цифровых решений в бизнесе обсудят на конференции в Москве - РИА Новости, 06.11.2025
Внедрение цифровых решений в бизнесе обсудят на конференции в Москве
Конференция Bee Techno, посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике, состоится 13 ноября в рамках форума "Цифровые... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:59:00+03:00
2025-11-06T14:59:00+03:00
2025-11-06T15:00:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Конференция Bee Techno, посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике, состоится 13 ноября в рамках форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия", сообщает "Билайн".
Конференция станет площадкой для диалога между создателями и потребителями технологий, которые обсудят обсудят практические аспекты внедрения и масштабирования передовых технологий для привлечения клиентов, оптимизации бизнес-процессов, выявления уязвимостей и защиты от киберугроз, а также ответов на будущие вызовы рынка.
В числе участников конференции - представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации, фонда "Сколково", "Лаборатории Касперского", "Альфа-Банка", "Т-банка", X5 Tech, Авито, Ozon и других крупных компаний. От "Билайна" выступят генеральный директор Сергей Анохин, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Сергей Кондратьев, директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов Петр Алферов.
В деловой программе события запланировано четыре сессии: "Технологии будущего и настоящего: от экспериментов к масштабированию", "ИИ-агенты как конкурентное преимущество: кейсы лидеров рынка", "Как бизнес защищает клиентов и данные в 2025 году" и "Назад в будущее: новый этап эволюции в цифровой безопасности человека".