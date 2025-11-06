https://ria.ru/20251106/knyazhevskaya-2053031517.html
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома - РИА Новости, 06.11.2025
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома
В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка для строительства жилого дома в рамках реновации в Троицке, сообщила... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:10:00+03:00
2025-11-06T10:10:00+03:00
2025-11-06T10:10:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка для строительства жилого дома в рамках реновации в Троицке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что площадь участка составляет 0,42 гектара.
"На улице Школьной, владение 8, появится новый дом для реализации программы реновации. Общая предельная площадь квартир составит девять тысяч квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Около 600 квадратных метров, которые находятся на первом этаже здания, будут отведены под нежилые помещения. Кроме того, рядом с новостройкой есть детские сады, школы и объекты хозяйственно-бытового назначения, добавляется в пресс-релизе.