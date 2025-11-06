В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил установить ответственность за применение неправомерных технических средств (читы, макросы, искусственный интеллект) в соревнованиях по киберспорту.

« "Мы предлагаем внести точечные изменения в действующее законодательство, чтобы установить ответственность за применение неправомерных технических средств в соревнованиях по киберспорту, дрон-рейсингу, спортивному программированию и другим технологичным дисциплинам. Речь идёт не о наказании ради наказания, а о формировании цивилизованных правил", - сказал Хамитов РИА Новости.

Он отметил, что цель - не наказание, а формирование цивилизованных правил, и честность и прозрачность должны стать фундаментом развития спорта высоких технологий в России.

Политик добавил, что подобные инициативы станут важным шагом в укреплении доверия к спортивным соревнованиям, создании условий для справедливой конкуренции и защите репутации российской индустрии спорта высоких технологий.

Хамитов уточнил, что действующие нормы законодательства о физической культуре и спорте в основном ориентированы на традиционные виды спорта и часто не учитывают специфику новых направлений - киберспорта, фиджитал-спорта, дрон-рейсинга, спортивного программирования и других.

По словам депутата, одна из ключевых проблем, требующих законодательного решения, - это борьба с электронным и техническим допингом. Речь, как он уточнил, идёт об использовании программного обеспечения, макросов и технологий искусственного интеллекта для получения нечестного преимущества в соревнованиях.

Для решения проблемы Хамитов предложил рассмотреть возможность введения административной и уголовной ответственности за использование неправомерных технических средств в отдельных видах спорта, в частности, предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей, предусматривающей штрафы и конфискацию оборудования за использование запрещённых технических средств, а также распространить действие статьи 184 УК РФ ("Манипулирование результатами спортивных соревнований") на киберспорт, спортивное программирование, дрон-рейсинг и другие технологичные дисциплины.