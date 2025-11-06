Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/kibersport-2053197798.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил установить ответственность за применение неправомерных... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T15:05:00+03:00
2025-11-06T15:05:00+03:00
киберспорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013501861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64006e698ac1c7ab6c457d0c27b59e2e.jpg
/20251106/smit-2053136352.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013501861_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0267d115a81c7ebcac3eccfa1191f958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
киберспорт, вокруг спорта
киберспорт, Вокруг спорта
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте

В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в спорте высоких технологий

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил установить ответственность за применение неправомерных технических средств (читы, макросы, искусственный интеллект) в соревнованиях по киберспорту.
«
"Мы предлагаем внести точечные изменения в действующее законодательство, чтобы установить ответственность за применение неправомерных технических средств в соревнованиях по киберспорту, дрон-рейсингу, спортивному программированию и другим технологичным дисциплинам. Речь идёт не о наказании ради наказания, а о формировании цивилизованных правил", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что цель - не наказание, а формирование цивилизованных правил, и честность и прозрачность должны стать фундаментом развития спорта высоких технологий в России.
Политик добавил, что подобные инициативы станут важным шагом в укреплении доверия к спортивным соревнованиям, создании условий для справедливой конкуренции и защите репутации российской индустрии спорта высоких технологий.
Хамитов уточнил, что действующие нормы законодательства о физической культуре и спорте в основном ориентированы на традиционные виды спорта и часто не учитывают специфику новых направлений - киберспорта, фиджитал-спорта, дрон-рейсинга, спортивного программирования и других.
По словам депутата, одна из ключевых проблем, требующих законодательного решения, - это борьба с электронным и техническим допингом. Речь, как он уточнил, идёт об использовании программного обеспечения, макросов и технологий искусственного интеллекта для получения нечестного преимущества в соревнованиях.
Для решения проблемы Хамитов предложил рассмотреть возможность введения административной и уголовной ответственности за использование неправомерных технических средств в отдельных видах спорта, в частности, предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей, предусматривающей штрафы и конфискацию оборудования за использование запрещённых технических средств, а также распространить действие статьи 184 УК РФ ("Манипулирование результатами спортивных соревнований") на киберспорт, спортивное программирование, дрон-рейсинг и другие технологичные дисциплины.
"Борьба с электронным и техническим допингом - это вопрос доверия к самому понятию спорта высоких технологий. Сегодня мы видим, как использование читов, макросов и искусственного интеллекта для получения нечестного преимущества подрывает основу честной игры. Это угрожает не только репутации спортсменов и организаторов соревнований, но и будущему самой индустрии", - подытожил он.
ПМЭФ-2023. Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Президент федерации киберспорта оценил перспективы России
6 ноября, 10:29
 
киберспортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала