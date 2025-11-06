Хачанов завершил сотрудничество с тренером

«

"После почти шести лет совместной работы наше сотрудничество подошло к концу. Какое же это было приключение! Я безмерно благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы вместе достигли. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он не просто отличный тренер, он стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга. Спасибо за все: за то, что подталкивал меня вперед каждый день, за твою преданность делу и веру в меня", - написал Хачанов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).