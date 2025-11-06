Рейтинг@Mail.ru
Хачанов завершил сотрудничество с тренером - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:07 06.11.2025 (обновлено: 15:31 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/khachanov-2053198604.html
Хачанов завершил сотрудничество с тренером
Хачанов завершил сотрудничество с тренером - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хачанов завершил сотрудничество с тренером
Российский теннисист Карен Хачанов и испанский тренер Хосе Клавет завершили совместную работу. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T15:07:00+03:00
2025-11-06T15:31:00+03:00
теннис
карен хачанов
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_0:0:1796:1011_1920x0_80_0_0_57a424b2433d55f70133ae815803c238.jpg
/20251106/medvedev-2053138522.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981451218_56:0:1607:1163_1920x0_80_0_0_c2499a93c2683a157ef216b0ade97630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
карен хачанов, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), спорт
Теннис, Карен Хачанов, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Спорт
Хачанов завершил сотрудничество с тренером

Хачанов спустя почти шесть лет завершил сотрудничество с тренером Клаветом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов и испанский тренер Хосе Клавет завершили совместную работу.
Россиянин сотрудничал со специалистом с 2020 года.
«
"После почти шести лет совместной работы наше сотрудничество подошло к концу. Какое же это было приключение! Я безмерно благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы вместе достигли. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он не просто отличный тренер, он стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга. Спасибо за все: за то, что подталкивал меня вперед каждый день, за твою преданность делу и веру в меня", - написал Хачанов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Хачанову 29 лет. Он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В текущем сезоне спортсмен не завоевал ни одного титула. Всего на счету россиянина семь трофеев, в 2019 году он был восьмой ракеткой мира.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву
6 ноября, 10:34
 
ТеннисКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала