Хачанов завершил сотрудничество с тренером

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов и испанский тренер Хосе Клавет завершили совместную работу.
Россиянин сотрудничал со специалистом с 2020 года.
«
"После почти шести лет совместной работы наше сотрудничество подошло к концу. Какое же это было приключение! Я безмерно благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы вместе достигли. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он не просто отличный тренер, он стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга. Спасибо за все: за то, что подталкивал меня вперед каждый день, за твою преданность делу и веру в меня", - написал Хачанов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Хачанову 29 лет. Он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В текущем сезоне спортсмен не завоевал ни одного титула. Всего на счету россиянина семь трофеев, в 2019 году он был восьмой ракеткой мира.