Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону - РИА Новости, 06.11.2025
03:15 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/karta-2053082724.html
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону - РИА Новости, 06.11.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону
Новая схемы кражи денег у владельцев смартфонов основана на использовании встроенной NFC-технологии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:15:00+03:00
2025-11-06T03:15:00+03:00
технологии
рэу имени г. в. плеханова
банковские карты
смартфоны
россия
мошенничество
россия
технологии, рэу имени г. в. плеханова, банковские карты, смартфоны, россия, мошенничество
Технологии, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банковские карты, Смартфоны, Россия, Мошенничество
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону

Доцент Валишвили предостерегла от прикладывания карты к смарфтону из-за краж

© iStock.com / Nattakorn ManeeratДевушка оплачивает покупку в интернет-магазине
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / Nattakorn Maneerat
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новая схемы кражи денег у владельцев смартфонов основана на использовании встроенной NFC-технологии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мэри Валишвили.
По ее словам, жертвами схемы оказываются владельцы смартфонов с ОС Android, а сама схема является вариантом фишинга.
Девушка со смартфоном и картой - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
4 ноября, 02:15
«
"Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", — рассказала она.
Но это приложение мошенническое. Оно собирает и передает злоумышленникам полную информацию. С этими данными они могут снять наличные в банкомате, не используя саму карту. Антифрод-системы против таких схем есть только у крупных банков.
Поэтому нельзя переходить по сомнительным ссылкам из сообщений. Возможно отключить функцию выдачи наличных в банкомате или поставить ограничение суммы. Пожилым людям лучше вовсе не использовать NFC, советует Валишвили.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россиян предостерегли от хранения значительных сумм на карте
21 октября, 03:15
 
ТехнологииРЭУ имени Г. В. ПлехановаБанковские картыСмартфоныРоссияМошенничество
 
 
