Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новая схемы кражи денег у владельцев смартфонов основана на использовании встроенной NFC-технологии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мэри Валишвили.
По ее словам, жертвами схемы оказываются владельцы смартфонов с ОС Android, а сама схема является вариантом фишинга.
«
"Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", — рассказала она.
Но это приложение мошенническое. Оно собирает и передает злоумышленникам полную информацию. С этими данными они могут снять наличные в банкомате, не используя саму карту. Антифрод-системы против таких схем есть только у крупных банков.
Поэтому нельзя переходить по сомнительным ссылкам из сообщений. Возможно отключить функцию выдачи наличных в банкомате или поставить ограничение суммы. Пожилым людям лучше вовсе не использовать NFC, советует Валишвили.
