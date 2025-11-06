Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону

По ее словам, жертвами схемы оказываются владельцы смартфонов с ОС Android, а сама схема является вариантом фишинга.

"Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", — рассказала она.

Но это приложение мошенническое. Оно собирает и передает злоумышленникам полную информацию. С этими данными они могут снять наличные в банкомате, не используя саму карту. Антифрод-системы против таких схем есть только у крупных банков.