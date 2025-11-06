Премьер Японии рассказала о планах на редкоземельные металлы

ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима.

Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.