Премьер Японии рассказала о планах на редкоземельные металлы - РИА Новости, 06.11.2025
06:44 06.11.2025
Премьер Японии рассказала о планах на редкоземельные металлы
Премьер Японии рассказала о планах на редкоземельные металлы

Панорама Токио
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима.
"Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима.
Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов.
Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.
