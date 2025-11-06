Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
17:14 06.11.2025
Израиль начал серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ начала серию ударов по военным целям "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армейской пресс-службы.
Ранее в четверг арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри призвал жителей двух деревень на юге Ливана эвакуироваться из-за планирующейся серии авиаударов по инфраструктуре "Хезболлах".
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
При ударе Израиля по Ливану погиб мирный житель
