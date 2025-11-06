https://ria.ru/20251106/ivanovo-2053087534.html
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:13:00+03:00
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
