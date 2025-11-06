Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Самарскую область

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару, где с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В четверг в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым оценили образовательную инфраструктуру региона. В частности, они посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева и Поволжский государственный колледж", - говорится в сообщении правительства региона.

Чернышенко отметил, что Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки. Так, колледжи участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", а вузы - в проекте "Приоритет-2030", также в регионе работают передовые инженерные школы (ПИШ), создается кампус мирового уровня.

"Поволжский государственный колледж и Самарский университет являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных президентом Владимиром Путиным", – отметил вице-премьер.

Чернышенко также посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и ознакомился с передовыми разработками Самарского университета.

"Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как "Передовые инженерные школы". Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии", – сообщил Федорищев.

Самарский университет является базовым вузом студенческого кампуса "Куйбышев", которые планируется построить в новом районе Самары - Беспилотном. Федорищев отметил, что преимуществом самарского межвузовского кампуса станут крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях.