Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 06.11.2025 (обновлено: 16:17 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/infrastruktura-2053192018.html
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару - РИА Новости, 06.11.2025
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару, где с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым оценил образовательную... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:35:00+03:00
2025-11-06T16:17:00+03:00
россия
самарская область
самара
вячеслав федорищев
дмитрий чернышенко
владимир путин
самарский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053217481_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b35a33ccb6ca33952eb7623cabe94.jpg
https://ria.ru/20251105/stroitelstvo-2052981456.html
https://rsport.ria.ru/20251105/oblast-2053072457.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053217481_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_46194d3452f49ef6274ef164be095917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самарская область, самара, вячеслав федорищев, дмитрий чернышенко, владимир путин, самарский университет
Россия, Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Самарский университет
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару

Чернышенко и Федорищев оценил образовательную инфраструктуру Самарской области

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Самарской областиЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Самарскую область
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Самарскую область - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Самарской области
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Самарскую область
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Самару, где с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"В четверг в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым оценили образовательную инфраструктуру региона. В частности, они посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева и Поволжский государственный колледж", - говорится в сообщении правительства региона.
Девушка выполняет упражнение на пресс - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Строительство 100 новых спортивных объектов завершается в Самарской области
5 ноября, 15:13
Чернышенко отметил, что Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки. Так, колледжи участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", а вузы - в проекте "Приоритет-2030", также в регионе работают передовые инженерные школы (ПИШ), создается кампус мирового уровня.
"Поволжский государственный колледж и Самарский университет являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных президентом Владимиром Путиным", – отметил вице-премьер.
Чернышенко также посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и ознакомился с передовыми разработками Самарского университета.
"Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как "Передовые инженерные школы". Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии", – сообщил Федорищев.
Самарский университет является базовым вузом студенческого кампуса "Куйбышев", которые планируется построить в новом районе Самары - Беспилотном. Федорищев отметил, что преимуществом самарского межвузовского кампуса станут крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях.
В Поволжском государственном колледже вице-премьер РФ пообщался со студентами и сотрудниками. Участники проекта "Профессионалитет" продемонстрировали навыки работы на станках с числовым программным управлением. Также вице-премьеру РФ представили опыт региона по профориентационной работе со школьниками в рамках проекта "Билет в будущее" и рассказали о работе отделения "Движения Первых".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
5 ноября, 22:32
 
РоссияСамарская областьСамараВячеслав ФедорищевДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинСамарский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала