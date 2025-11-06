Инфантино не раскрыл, получит ли Трамп премию мира ФИФА

МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал давать однозначный ответ на вопрос, получит ли американский лидер Дональд Трамп новую премию мира ФИФА, первый обладатель которой будет объявлен в декабре 2025 года.
Во время выступления на американском бизнес-форуме в Майами Инфантино сообщил, что новая награда учреждена федерацией с целью поддержки усилий в области мира и единства, добавив, что первый обладатель премии будет объявлен 5 декабря 2025 года в Вашингтоне в рамках жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года.
"Это подходящая площадка для награждения человека, который так много сделал или делает для мира", - заявил Инфантино.
На вопрос ведущего, получит ли награду один из уже выступавших на форуме, среди которых был и Трамп, Инфантино ответил: "Вы увидите 5 декабря. Вы узнаете".
Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в этом году награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
