Инфантино не раскрыл, получит ли Трамп премию мира ФИФА

МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал давать однозначный ответ на вопрос, получит ли американский лидер Дональд Трамп новую премию мира ФИФА, первый обладатель которой будет объявлен в декабре 2025 года.