Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/habarovsk-2053206715.html
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков - РИА Новости, 06.11.2025
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков
Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Хабаровске плаката, предположительно, с рекламой магазина по продаже... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:43:00+03:00
2025-11-06T15:43:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251106/saratov-2053145006.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков

В Хабаровске проверят вывешенный плакат якобы с рекламой магазина наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Хабаровске плаката, предположительно, с рекламой магазина по продаже запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель краевой полиции Ирина Щеголева.
В соцсетях стала распространяться информация, что в доме по улице Муравьева-Амурского, недалеко от здания правительства региона, жилец многоэтажки на застекленном балконе вывесил огромный баннер, предположительно, с рекламой запрещенных веществ.
"Сотрудники полиции начали проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Центральном районе города плаката с возможной рекламой магазина по продаже запрещенных веществ. Проверку проводит городской отдел полиции №4", - сказала собеседница агентства.
Статья 6.13 КоАП РФ за незаконную рекламу или пропаганду наркотических средств предусматривает для граждан штраф в размере 4-5 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны
Вчера, 10:54
 
ПроисшествияХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала