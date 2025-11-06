В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Хабаровске плаката, предположительно, с рекламой магазина по продаже запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель краевой полиции Ирина Щеголева.

В соцсетях стала распространяться информация, что в доме по улице Муравьева-Амурского, недалеко от здания правительства региона, жилец многоэтажки на застекленном балконе вывесил огромный баннер, предположительно, с рекламой запрещенных веществ.

"Сотрудники полиции начали проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Центральном районе города плаката с возможной рекламой магазина по продаже запрещенных веществ. Проверку проводит городской отдел полиции №4", - сказала собеседница агентства.