https://ria.ru/20251106/habarovsk-2053206715.html
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков - РИА Новости, 06.11.2025
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков
Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Хабаровске плаката, предположительно, с рекламой магазина по продаже... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:43:00+03:00
2025-11-06T15:43:00+03:00
2025-11-06T15:43:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251106/saratov-2053145006.html
хабаровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске проверят сообщения о плакате якобы с рекламой наркотиков
В Хабаровске проверят вывешенный плакат якобы с рекламой магазина наркотиков
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Хабаровске плаката, предположительно, с рекламой магазина по продаже запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель краевой полиции Ирина Щеголева.
В соцсетях стала распространяться информация, что в доме по улице Муравьева-Амурского, недалеко от здания правительства региона, жилец многоэтажки на застекленном балконе вывесил огромный баннер, предположительно, с рекламой запрещенных веществ.
"Сотрудники полиции начали проверку по факту размещения на окне многоквартирного дома в Центральном районе города плаката с возможной рекламой магазина по продаже запрещенных веществ. Проверку проводит городской отдел полиции №4", - сказала собеседница агентства.
Статья 6.13 КоАП РФ
за незаконную рекламу или пропаганду наркотических средств предусматривает для граждан штраф в размере 4-5 тысяч рублей.