В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Участник организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске осужден за изнасилование и разбой на 14 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, с августа 2023 по май 2024 года молодой хабаровчанин, будучи участником ОПГ, состоящей из пяти человек, совершил четыре разбойных нападения на четырех девушек и двоих парней, один из которых был несовершеннолетним, в Хабаровске и Хабаровском районе. Мужчины знакомились с девушками, предлагали им встретиться и покататься на автомобиле. Потерпевших отвозили в безлюдное место в районе села Ильинка, где инсценировали поиск закладки с наркотиками. На потерпевших нападали, их изобличали в якобы осуществленном незаконном обороте запрещенных веществ и под угрозой жизни и здоровью похищали деньги (заставляли оформлять кредиты). Для устрашения использовали нож, биту и макет гранаты. Отмечается, что двух девушек против их воли обвиняемый запер в арендованной квартире, чтобы они не обратились в полицию. В отношении одной из них хабаровчанин совершил преступление полового характера. В результате разбоев было похищено более 800 тысяч рублей. Жертвами ОПГ стали 13 человек.
"На стадии следствия осужденному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, 23-летний хабаровчанин признан виновным в совершении четырех эпизодов преступления по пункту "а" части 4 ст. 162 УК РФ (разбой), двух эпизодов преступления по пункту "а" части 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
СУСК уточняет, что ранее организатор ОПГ был осужден на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима за аналогичные преступления. Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в отношении остальных четырех фигурантов преступной группы судом уголовное дело приостановлено в связи с их убытием в зону проведения специальной военной операции.