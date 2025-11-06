В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Участник организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске осужден за изнасилование и разбой на 14 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

"На стадии следствия осужденному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.