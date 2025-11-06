Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/habarovsk-2053135770.html
В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой
В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой - РИА Новости, 06.11.2025
В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой
Участник организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске осужден за изнасилование и разбой на 14 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:27:00+03:00
2025-11-06T10:27:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251104/peterburg-2052766037.html
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске осудили участника ОПГ за изнасилование и разбой

Участник ОПГ в Хабаровске получил 14 лет колонии за изнасилование и разбой

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Участник организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске осужден за изнасилование и разбой на 14 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, с августа 2023 по май 2024 года молодой хабаровчанин, будучи участником ОПГ, состоящей из пяти человек, совершил четыре разбойных нападения на четырех девушек и двоих парней, один из которых был несовершеннолетним, в Хабаровске и Хабаровском районе. Мужчины знакомились с девушками, предлагали им встретиться и покататься на автомобиле. Потерпевших отвозили в безлюдное место в районе села Ильинка, где инсценировали поиск закладки с наркотиками. На потерпевших нападали, их изобличали в якобы осуществленном незаконном обороте запрещенных веществ и под угрозой жизни и здоровью похищали деньги (заставляли оформлять кредиты). Для устрашения использовали нож, биту и макет гранаты. Отмечается, что двух девушек против их воли обвиняемый запер в арендованной квартире, чтобы они не обратились в полицию. В отношении одной из них хабаровчанин совершил преступление полового характера. В результате разбоев было похищено более 800 тысяч рублей. Жертвами ОПГ стали 13 человек.
"На стадии следствия осужденному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, 23-летний хабаровчанин признан виновным в совершении четырех эпизодов преступления по пункту "а" части 4 ст. 162 УК РФ (разбой), двух эпизодов преступления по пункту "а" части 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
СУСК уточняет, что ранее организатор ОПГ был осужден на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима за аналогичные преступления. Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в отношении остальных четырех фигурантов преступной группы судом уголовное дело приостановлено в связи с их убытием в зону проведения специальной военной операции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки
4 ноября, 13:57
 
ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала