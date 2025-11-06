В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства

САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области лишило гражданства РФ четырех осужденных, отбывающих наказание в колонии за создание и участие в этнической ОПГ.

"Пресечена противоправная деятельность четырёх жителей региона, 1977, 1991, 1995 и 1997 годов рождения, которые приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке…. Установлено, что последние, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении за создание и участие в армянской этнической организованной преступной группировке, пропагандировали среди других осужденных идеологию запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.