В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства - РИА Новости, 06.11.2025
14:09 06.11.2025 (обновлено: 14:38 06.11.2025)
В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства
В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства
происшествия, россия, пензенская область
В Пензенской области четырех создателей этнической ОПГ лишили гражданства

Четверых осужденных пензенской колонии лишили гражданства по делу об экстремизме

САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области лишило гражданства РФ четырех осужденных, отбывающих наказание в колонии за создание и участие в этнической ОПГ.
"Пресечена противоправная деятельность четырёх жителей региона, 1977, 1991, 1995 и 1997 годов рождения, которые приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке…. Установлено, что последние, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении за создание и участие в армянской этнической организованной преступной группировке, пропагандировали среди других осужденных идеологию запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В управлении подчеркнули, что решение о прекращении гражданства было принято на основании статьи 22 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", так как действия осужденных создавали угрозу национальной безопасности России.
