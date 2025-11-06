Еще одна гимнастка обвинила тренера сборной Румынии в издевательствах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывшая румынская гимнастка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о регулярных побоях в детстве со стороны нынешнего тренера национальной сборной страны Камелии Войни.

В октябре по окончании чемпионата мира гимнастка Дениса Голготэ обвинила членов национальной команды в издевательствах и угрозах причинением тяжкого вреда здоровью, не называя имен. Как уточняли румынские СМИ, речь шла о призере Олимпийских игр 1988 года Войне и ее дочери, 18-летней Сабрине Манеки-Войне, которая, как и Голготэ, входит в состав сборной Румынии. Голготэ, Мара Чеплински и Анамаерия Михэеску после чемпионата мира подали жалобу в Федерацию гимнастики Румынии.

На данный момент неназванной гимнастке 28 лет, она занималась под руководством Войни с 4 до 12 лет в спортивном клубе "Фарул" в Констанце.

« "С 4 до 7 лет, когда не ездишь на соревнования, все прекрасно и замечательно. Вроде бы и весело, все как будто в порядке. А потом, когда мы начали ездить на соревнования, начались настоящие мучения: оскорбления на каждом шагу, словесная агрессия, крики. Но это было не самое страшное - она где-то раздобыла хлыст из резины или чего-то подобного. Если ты плохо выполняла элемент, то она била хлыстом по ногам или рукам, как животных. Нам было по 8-10 лет, и я до сих пор помню эти удары хлыстом, как будто это было вчера", - приводит слова гимнастки Golazo.

"Она угрожала, что если мы проговоримся дома, будет еще хуже. Одна из гимнасток рассказала об этом своей матери, и та пришла в спортзал поговорить с Камелией, и та сказала матери: "Я ударила ее всего один раз, совсем чуть-чуть". Она очень хорошо скрывала то, что происходило с нами в спортзале, и люди ей верили. Мы боялись идти в раздевалку, потому что именно там она нас избивала. Если кто-то ошибался на снаряде, она отводила ее в раздевалку, а всех остальных заставляла ждать в коридоре в очереди, чтобы мы могли слышать, как она бьет. Меня избивали, но я видела своими глазами и более ужасные вещи, некоторых гимнасток она била кулаками по голове. Это оставило глубокий след в моей психике. Некоторые девчонки буквально корчились от страха", - добавила она.