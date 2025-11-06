Депутат АдГ посетит Россию в ближайшее время

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой в Сочи.
Ранее телеканал ARD со ссылкой на имеющийся в его распоряжении план зарубежных поездок депутатов сообщил, что два депутата от АдГ, Штеффен Котре и Райнер Ротфусс, отправятся в Россию на международный симпозиум в формате БРИКС-Европа. Их визиты пройдут с 13 по 16 ноября и 17 ноября, следует из документа. Как заявил ARD председатель рабочей группы по международным делам и замруководителя фракции АдГ Штефан Кейтер, "пришло время активизировать контакты с Россией".
"Да, я еду", - ответил Котре на запрос РИА Новости относительно визита в Сочи. Депутат не сообщил дальнейших подробностей по поводу программы поездки.
По данным немецкого портала t-online, на форум в Сочи помимо Котре отправятся председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.
В октябре депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер заявлял о планах посетить весной Россию, поскольку считает важным поддерживать открытыми каналы связи с представителями РФ.
