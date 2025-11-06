"Для кого-то это будет болезненно": Газизов про лимит в РПЛ

«

"Если регулятор (министерство спорта РФ) введет определенные ограничения на количество иностранных футболистов, то мы будем соответствовать им. Для нас это не будет большой проблемой. Как я понимаю, если будет введен лимит, то этот процесс будет проходить постепенно, ведь многие игроки сейчас находятся на длительных контрактах. Я думаю, что если лимит будет введен, то все клубы (РПЛ - прим. ред.) под него подстроятся. Для кого-то это будет более болезненным решением, а для кого-то менее болезненным", - сказал Газизов.