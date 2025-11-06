Рейтинг@Mail.ru
"Для кого-то это будет болезненно": Газизов про лимит в РПЛ
13:57 06.11.2025 (обновлено: 14:40 06.11.2025)
"Для кого-то это будет болезненно": Газизов про лимит в РПЛ
"Для кого-то это будет болезненно": Газизов про лимит в РПЛ
/20251105/limit-2053004074.html
"Для кого-то это будет болезненно": Газизов про лимит в РПЛ

Газизов: все клубы подстроятся под лимит, но для кого-то это будет болезненно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Все футбольные клубы страны смогут подстроиться под предполагаемый лимит на легионеров в составе, но для кого-то этот процесс будет более болезненным, чем для других, заявил РИА Новости генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года количество легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
"Если регулятор (министерство спорта РФ) введет определенные ограничения на количество иностранных футболистов, то мы будем соответствовать им. Для нас это не будет большой проблемой. Как я понимаю, если будет введен лимит, то этот процесс будет проходить постепенно, ведь многие игроки сейчас находятся на длительных контрактах. Я думаю, что если лимит будет введен, то все клубы (РПЛ - прим. ред.) под него подстроятся. Для кого-то это будет более болезненным решением, а для кого-то менее болезненным", - сказал Газизов.
Бабаев прокомментировал идею о лимите на легионеров
5 ноября, 16:48
 
