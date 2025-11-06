Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
23:45 06.11.2025 (обновлено: 03:32 07.11.2025)
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
Футболист "Краснодара" Джон Кордоба является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), считает защитник московского "Спартака" Кристофер Ву. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025
Спорт, Джон Кордоба, Спартак Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ

Игрок "Спартака" Ву назвал футболиста "Краснодара" Кордобу лучшим нападающим РПЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Футболист "Краснодара" Джон Кордоба является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), считает защитник московского "Спартака" Кристофер Ву.
"Краснодар" 2 ноября победил "Спартак" со счетом 2:1 в матче 14-го тура РПЛ. Кордоба отметился голом.
«
"Кордоба - лучший. Но в России много хороших нападающих. Все стараются бороться в воздухе, сохранять мяч. Ты должен всегда быть сконцентрирован. Но Кордоба - отличный, сильный, техничный нападающий. Если играть против таких футболистов, можно расти. Я думаю, что нашу дуэль выиграл он", - сказал Ву журналистам.
В нынешнем сезоне Кордоба забил девять мячей в 20 матчах во всех турнирах.
