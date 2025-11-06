https://ria.ru/20251106/futbol-2053314119.html
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
Футболист "Краснодара" Джон Кордоба является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), считает защитник московского "Спартака" Кристофер Ву. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
спорт
джон кордоба
спартак москва
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего РПЛ
Игрок "Спартака" Ву назвал футболиста "Краснодара" Кордобу лучшим нападающим РПЛ