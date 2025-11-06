Футболист "Спартака" сравнил метро Парижа и Москвы

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Французский футболист московского "Спартака" Кристофер Ву рассказал, что ему понравилась акция команды с поездкой в московском метрополитене, отметив, что в Париже метро более грязное.
Ранее в Telegram-канале "Спартака" появились фотографии футболистов команды из столичного метрополитена - в честь 19-летия матча группового этапа против миланского "Интера", когда игрокам "красно-белых" из-за пробок пришлось добираться до стадиона на метро. Тогда итальянский клуб победил со счетом 1:0, а в составе "нерадзурри" вышел нынешний главный тренер "Спартака" Деян Станкович.
"Мне очень понравилось. В Париже метро другое - более грязное. Здесь все очень красиво и чисто. Но пока я не готов ездить в метро на постоянной основе: нужно получше изучить город. На данный момент я бы сказал, что Париж лучше Москвы, потому что в Москве я не так много был и не так много посмотрел. Конечно, это очень хороший город. Пока не очень холодно. Надеюсь, сильного холода не будет", - сказал Маркиньос журналистам.
В сентябре Ву перешел в "Спартак" из французского "Ренна" на правах свободного агента. В составе "красно-белых" защитник провел восемь матчей.
