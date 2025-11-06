Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
Футбол
 
21:39 06.11.2025
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
Московский "Спартак" на своем поле обыграл столичный "Локомотив" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
спорт, москва, россия, ливай гарсия
Футбол, Спорт, Москва, Россия, Ливай Гарсия
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России

"Спартак" победил "Локомотив" в матче четвертьфинала Кубка России на своем поле

Ливай Гарсия
Ливай Гарсия
Ливай Гарсия
Ливай Гарсия . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" на своем поле обыграл столичный "Локомотив" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Ливай Гарсия (4-я и 49-я минуты), один мяч забил Маркиньос (55). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (66), который позднее не смог реализовать 11-метровый удар на 80-й минуте.
Ответный матч команд состоится 26 ноября в Москве на стадионе железнодорожников.
Кубок России по футболу
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 1
Локомотив
04‎’‎ • Ливай Гарсия
49‎’‎ • Жедсон Фернандеш
55‎’‎ • Маркиньос
66‎’‎ • Алексей Батраков
Футбол Спорт Москва Россия Ливай Гарсия
 
