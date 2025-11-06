https://ria.ru/20251106/futbol-2053300311.html
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
Московский "Спартак" на своем поле обыграл столичный "Локомотив" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
