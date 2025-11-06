Рейтинг@Mail.ru
РФС сообщает о росте сторонников возвращения России на турниры УЕФА и ФИФА
Футбол
 
17:03 06.11.2025
РФС сообщает о росте сторонников возвращения России на турниры УЕФА и ФИФА
РФС сообщает о росте сторонников возвращения России на турниры УЕФА и ФИФА - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
РФС сообщает о росте сторонников возвращения России на турниры УЕФА и ФИФА
Количество национальных футбольных ассоциаций, выступающих за возвращение российских клубов на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Генсек РФС Максим Митрофанов
Генсек РФС Максим Митрофанов. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Количество национальных футбольных ассоциаций, выступающих за возвращение российских клубов на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прибавилось, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
"Правильнее будет говорить не о странах (выступающих за возвращение российских клубов), а о национальных футбольных ассоциациях. Таковых действительно стало больше. Работа ведется постоянно, но комментировать ее не буду", - сказал Митрофанов.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
Футбол
 
