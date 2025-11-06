Рейтинг@Mail.ru
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:13 06.11.2025 (обновлено: 16:33 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/futbol-2053216733.html
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера
Футбольный клуб Серии А "Дженоа" на своем официальном сайте объявил о назначении Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:13:00+03:00
2025-11-06T16:33:00+03:00
футбол
спорт
даниэле де росси
патрик виейра
дженоа
рома
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851967262_0:0:1102:619_1920x0_80_0_0_2ddaae385b70f8712f8f1d76a117d821.jpg
/20251104/latsio-2052694521.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851967262_85:0:985:675_1920x0_80_0_0_06f4619761da3faea646a13cb115ab73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниэле де росси, патрик виейра, дженоа, рома, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Даниэле Де Росси, Патрик Виейра, Дженоа, Рома, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера

Де Росси сменил Виейра на посту главного тренера "Дженоа"

© пресс-служба клуба СПАЛДаниэле де Росси
Даниэле де Росси - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© пресс-служба клуба СПАЛ
Даниэле де Росси. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб Серии А "Дженоа" на своем официальном сайте объявил о назначении Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды.
Срок соглашения с 42-летним специалистом не сообщается. Он сменил француза Патрика Виейра, который был уволен 1 ноября.
Последним местом работы Де Росси была итальянская "Рома", которую он возглавлял с января по сентябрь 2024 года. Под его руководством клуб провел 30 матчей, одержал 14 побед, 9 раз сыграл вничью и 7 раз потерпел поражение.
В текущем сезоне футболисты "Дженоа" провели десять встреч в Серии А, в которых потерпели шесть поражений, трижды сыграли вничью и одержали одну победу (после ухода Виейра). Команда идет на 18-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии.
Игровой эпизод матча Аталанта – Лацио - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А
4 ноября, 00:56
 
ФутболСпортДаниэле Де РоссиПатрик ВиейраДженоаРомаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала