"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера
Футбольный клуб Серии А "Дженоа" на своем официальном сайте объявил о назначении Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Де Росси сменил Виейра на посту главного тренера "Дженоа"