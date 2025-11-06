Рейтинг@Mail.ru
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
17:37 06.11.2025
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
2025
сергей кравцов, фиджитал спорт
Сергей Кравцов, фиджитал спорт
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу

Кравцов: 50 школ отберут для внедрения фиджитал-спорта в школьную программу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что эксперты отберут 50 школ для эксперимента по внедрению фиджитал-спорта в образовательную программу.
В сентябре депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения с предложением внедрить в уроки физкультуры фиджитал-активности, занятия, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые навыки.
"Мы посмотрим, как это будет развиваться в школах. С учителями, методистами обсудим этот вопрос. Сначала выберем экспериментальные школы, прежде чем распространять на все школы. Со специалистами обсудим, какая выборка будет. Я думаю, школ 50 точно", - сказал Кравцов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство
6 ноября, 17:36
 
Сергей Кравцовфиджитал спорт
 
