В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
2025-11-06T17:37:00+03:00
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что эксперты отберут 50 школ для эксперимента по внедрению фиджитал-спорта в образовательную программу.
В сентябре депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения с предложением внедрить в уроки физкультуры фиджитал-активности, занятия, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые навыки.
"Мы посмотрим, как это будет развиваться в школах. С учителями, методистами обсудим этот вопрос. Сначала выберем экспериментальные школы, прежде чем распространять на все школы. Со специалистами обсудим, какая выборка будет. Я думаю, школ 50 точно", - сказал Кравцов.