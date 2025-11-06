Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/federatsii-2053247501.html
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций
Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук на форуме "Россия - спортивная держава" призвал проверить компетенцию глав спортивных федераций, до сих пор РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:46:00+03:00
2025-11-06T17:46:00+03:00
вокруг спорта
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156211/80/1562118046_1244:364:2418:1024_1920x0_80_0_0_5a125ad675334c0929ddb90b07c96411.jpg
/20251106/okr-2053241555.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156211/80/1562118046_1200:322:2416:1234_1920x0_80_0_0_c42a781ebb7252f2e3a7508fc7e920ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вокруг спорта, международный олимпийский комитет (мок)
Вокруг спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций

В Белоруссии предложили проверить компетентность глав международных федераций

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПавел Колобков (справа) и Сергей Ковальчук
Павел Колобков (справа) и Сергей Ковальчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук на форуме "Россия - спортивная держава" призвал проверить компетенцию глав спортивных федераций, до сих пор не допустивших россиян и белорусов до международных соревнований.
«
"Мы видим, что есть кризис в международном спорте. И он особенно обнажился в этот год. Год назад условия и ситуация были иными. Появились новые участники международных конфликтов в мире. И Международный олимпийский комитет (МОК), и международные федерации должны принимать адекватные меры в отношении спортсменов этих стран, но нет. Кому Израиль интересен в зимнем спорте? В хоккей хорошо Израиль играет? Нет. Биатлонисты из Израиля, лыжники, фристайлисты? Нет. Мы видим корысть и алчность функционеров от спорта, которые принимают решения в угоду странам или группам стран, а не отстаивают интересы спортсменов", - сказал Ковальчук в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".
"Михаил Владимирович (Дегтярев, министр спорта РФ - ред.) назвал 28 видов спорта, где россияне и белорусы допущены. Эти руководители - молодцы. А другие? Соответствуют ли они должностям? Нам надо провести анализ работы, которую они проводят. Сложный период отстранения от международных соревнований Россия и Белоруссия проходят с честью и в высшей мере достойно. Западным политикам не удалось ни сломить, ни наклонить ни спортивную систему наших стран, ни спортсменов. Хочется отметить, что некоторые страны продолжают воевать и участвовать в международных конфликтах, но их не отстраняют от международных соревнований, так как они являются неконкурентоспособными в различных видах спорта. Санкции - прямой способ убрать конкурентов", - добавил он.
Также глава спортивного ведомства Белоруссии заявил о скором и неотвратимом возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой.
"Мы вместе плечом к плечу, как настоящие товарищи и братья, преодолеваем этот отрезок. Без Белоруссии и России мировой спорт не может быть полноценным, этот факт становится очевидным для всех. Можно не сомневаться, что время, когда национальные флаги Белоруссии и России будут гордо реять на всех аренах мира, неотвратимо приближается. Мировой спортивный ландшафт заметно меняется, возвращаясь к прежним контурам", - сказал Ковальчук.
"Особенно рьяную политику неприятия белорусских и российских спортсменов ведут ряд федераций, среди которых можно выделить федерацию легкой атлетики, биатлона, лыжного спорта. Руководителями этих федераций являются политические марионетки, продолжающие выполнять самые радикальные приказания своих хозяев. Весь здравомыслящий мир убеждается, что Белоруссия и Россия - современные, высокоразвитые, спортивные страны крепких духом людей. Завеса наговоров спадает, туман лжи рассеивается", - заключил министр.
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии
6 ноября, 17:33
 
Вокруг спортаМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала