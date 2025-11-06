В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук на форуме "Россия - спортивная держава" призвал проверить компетенцию глав спортивных федераций, до сих пор не допустивших россиян и белорусов до международных соревнований.

« "Мы видим, что есть кризис в международном спорте. И он особенно обнажился в этот год. Год назад условия и ситуация были иными. Появились новые участники международных конфликтов в мире. И Международный олимпийский комитет (МОК), и международные федерации должны принимать адекватные меры в отношении спортсменов этих стран, но нет. Кому Израиль интересен в зимнем спорте? В хоккей хорошо Израиль играет? Нет. Биатлонисты из Израиля, лыжники, фристайлисты? Нет. Мы видим корысть и алчность функционеров от спорта, которые принимают решения в угоду странам или группам стран, а не отстаивают интересы спортсменов", - сказал Ковальчук в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".

"Михаил Владимирович (Дегтярев, министр спорта РФ - ред.) назвал 28 видов спорта, где россияне и белорусы допущены. Эти руководители - молодцы. А другие? Соответствуют ли они должностям? Нам надо провести анализ работы, которую они проводят. Сложный период отстранения от международных соревнований Россия и Белоруссия проходят с честью и в высшей мере достойно. Западным политикам не удалось ни сломить, ни наклонить ни спортивную систему наших стран, ни спортсменов. Хочется отметить, что некоторые страны продолжают воевать и участвовать в международных конфликтах, но их не отстраняют от международных соревнований, так как они являются неконкурентоспособными в различных видах спорта. Санкции - прямой способ убрать конкурентов", - добавил он.

Также глава спортивного ведомства Белоруссии заявил о скором и неотвратимом возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой.

"Мы вместе плечом к плечу, как настоящие товарищи и братья, преодолеваем этот отрезок. Без Белоруссии и России мировой спорт не может быть полноценным, этот факт становится очевидным для всех. Можно не сомневаться, что время, когда национальные флаги Белоруссии и России будут гордо реять на всех аренах мира, неотвратимо приближается. Мировой спортивный ландшафт заметно меняется, возвращаясь к прежним контурам", - сказал Ковальчук.