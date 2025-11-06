В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук на форуме "Россия - спортивная держава" призвал проверить компетенцию глав спортивных федераций, до сих пор не допустивших россиян и белорусов до международных соревнований.
«
"Мы видим, что есть кризис в международном спорте. И он особенно обнажился в этот год. Год назад условия и ситуация были иными. Появились новые участники международных конфликтов в мире. И Международный олимпийский комитет (МОК), и международные федерации должны принимать адекватные меры в отношении спортсменов этих стран, но нет. Кому Израиль интересен в зимнем спорте? В хоккей хорошо Израиль играет? Нет. Биатлонисты из Израиля, лыжники, фристайлисты? Нет. Мы видим корысть и алчность функционеров от спорта, которые принимают решения в угоду странам или группам стран, а не отстаивают интересы спортсменов", - сказал Ковальчук в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".
"Михаил Владимирович (Дегтярев, министр спорта РФ - ред.) назвал 28 видов спорта, где россияне и белорусы допущены. Эти руководители - молодцы. А другие? Соответствуют ли они должностям? Нам надо провести анализ работы, которую они проводят. Сложный период отстранения от международных соревнований Россия и Белоруссия проходят с честью и в высшей мере достойно. Западным политикам не удалось ни сломить, ни наклонить ни спортивную систему наших стран, ни спортсменов. Хочется отметить, что некоторые страны продолжают воевать и участвовать в международных конфликтах, но их не отстраняют от международных соревнований, так как они являются неконкурентоспособными в различных видах спорта. Санкции - прямой способ убрать конкурентов", - добавил он.
Также глава спортивного ведомства Белоруссии заявил о скором и неотвратимом возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой.
"Мы вместе плечом к плечу, как настоящие товарищи и братья, преодолеваем этот отрезок. Без Белоруссии и России мировой спорт не может быть полноценным, этот факт становится очевидным для всех. Можно не сомневаться, что время, когда национальные флаги Белоруссии и России будут гордо реять на всех аренах мира, неотвратимо приближается. Мировой спортивный ландшафт заметно меняется, возвращаясь к прежним контурам", - сказал Ковальчук.
"Особенно рьяную политику неприятия белорусских и российских спортсменов ведут ряд федераций, среди которых можно выделить федерацию легкой атлетики, биатлона, лыжного спорта. Руководителями этих федераций являются политические марионетки, продолжающие выполнять самые радикальные приказания своих хозяев. Весь здравомыслящий мир убеждается, что Белоруссия и Россия - современные, высокоразвитые, спортивные страны крепких духом людей. Завеса наговоров спадает, туман лжи рассеивается", - заключил министр.