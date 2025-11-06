В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону

"Достигнутое сегодня соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", — подчеркивается в документе.

В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.