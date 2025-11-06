Рейтинг@Mail.ru
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
02:27 06.11.2025 (обновлено: 03:17 06.11.2025)
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
В Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета, сообщается в соцсети X пресс-службы Совета ЕС. РИА Новости, 06.11.2025
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета, сообщается в соцсети X пресс-службы Совета ЕС.
"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", — говорится в публикации.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Германии испугались новой войны против России
Вчера, 07:57
В опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в программы STEP, "Горизонт Европа", EDF, DEP и MIE для перенаправления средств.
«
"Достигнутое сегодня соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", — подчеркивается в документе.
В марте ЕК представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которую позднее переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Она предусматривает выделение порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием в ближайшие четыре года.
В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. При этом он напомнил, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мало не покажется: Москва даст гарантии безопасности всем желающим
28 октября, 15:52
 
