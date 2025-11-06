В Швеции юноше предъявили обвинения в подготовке теракта

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Швеции предъявила обвинения 18-летнему молодому человеку в подготовке террористического акта на фестивале в Стокгольме, сообщило в четверг ведомство.

Полиция безопасности Швеции (Säpo) 11 февраля задержала человека, подозреваемого в террористических преступлениях. Полиция сообщала, что задержанный подозревается в подготовке террористического акта, участии в террористической организации, подготовке или покушении на убийство, а также в подготовке преступления в нарушение закона о легковоспламеняющихся и взрывчатых веществах.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России