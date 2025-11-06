https://ria.ru/20251106/es-2053300165.html
В Швеции юноше предъявили обвинения в подготовке теракта
в мире
стокгольм (город)
швеция
германия
исламское государство*
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Швеции предъявила обвинения 18-летнему молодому человеку в подготовке террористического акта на фестивале в Стокгольме, сообщило в четверг ведомство.
"Сегодня 18-летнему мужчине предъявлено обвинение в подготовке к совершению террористического акта в центре Стокгольма
. Вместе с 17-летним юношей он также обвиняется в покушении на убийство в Германии
в августе 2024 года", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению прокуратуры, обвиняемый планировал совершить теракт в парке в центре Стокгольма во время фестиваля культуры. По данным следствия, он изучил место предполагаемого преступления, приобрел материалы для изготовления взрывчатых веществ и нательную камеру. По данным прокуратуры, он планировал совершить теракт от имени "Исламского государства
"*.
Полиция безопасности Швеции (Säpo) 11 февраля задержала человека, подозреваемого в террористических преступлениях. Полиция сообщала, что задержанный подозревается в подготовке террористического акта, участии в террористической организации, подготовке или покушении на убийство, а также в подготовке преступления в нарушение закона о легковоспламеняющихся и взрывчатых веществах.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России