В Финляндии трое поляков получили срок за взрывы банкоматов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Финский суд приговорил к двум годам лишения свободы трех граждан Польши, которые взрывали банкоматы в Финляндии и похитили из них около 250 тысяч евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Оулу приговорил троих поляков к тюремному заключению сроком чуть более двух лет за кражу с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, приговоры связаны с серией взрывов банкоматов на западе Финляндии, которые мужчины устроили в конце 2024 года и начале это года. Они похитили порядка 250 тысяч евро, около 146 тысяч евро при этом до сих пор не найдены.
По словам прокуратуры, мужчины прибыли в Финляндию для совершения имущественных преступлений. В суде они признали свою вину, в связи с чем срок наказания был смягчен. Суд также обязал их возместить ущерб.
