В Финляндии трое поляков получили срок за взрывы банкоматов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Финский суд приговорил к двум годам лишения свободы трех граждан Польши, которые взрывали банкоматы в Финляндии и похитили из них около 250 тысяч евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.

По словам прокуратуры, мужчины прибыли в Финляндию для совершения имущественных преступлений. В суде они признали свою вину, в связи с чем срок наказания был смягчен. Суд также обязал их возместить ущерб.