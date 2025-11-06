Рейтинг@Mail.ru
18:28 06.11.2025
Российская епархия ААЦ осуждает антицерковный курс властей Армении
Российская епархия ААЦ осуждает антицерковный курс властей Армении

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудило антицерковный курс властей Армении и преследование священнослужителей по надуманным обвинениям, говорится в заявлении, опубликованном на сайте епархии.
"Мы, духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии святой Армянской апостольской церкви, выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем антиконституционный, богоборческий, церковно-захватнический и антицерковный курс властей Республики Армения, незаконное заключение под стражу священнослужителей по надуманным обвинениям и их умышленное дискредитирование, а также преследования и задержания честных сынов армянского народа, поднявших свой голос в защиту Армянской Церкви", - говорится в заявлении.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
25 октября, 19:05
В епархии подчеркнули, что проводимая властями Армении кампания, основанная на клеветнической информации, ослабляет национальное единство, сеет раздор и вражду, "Призываем к общенациональному единству, к защите наших духовных и национальных ценностей, к верности утвержденному Богом святому Эчмиадзину – духовному центру всех армян, и быть соратниками со всем воинствующим и верным обету духовенством под предводительством избранного народом верховного патриарха и католикоса всех армян Его Святейшества Гарегина Второго", - говорится в заявлении духовенства Российской и Ново-Нахичеванской епархии.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября, 01:47
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Монастырь Эчмиадзин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ
22 октября, 18:30
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
