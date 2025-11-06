https://ria.ru/20251106/energosnabzhenie-2053135932.html
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2025
