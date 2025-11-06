Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 06.11.2025
10:28 06.11.2025
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
В Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 06.11.2025
В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россети
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россети
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россети
В Херсонской области восстановили энергоснабжение

В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В среду Сальдо сообщил, что произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи, в результате чего без света оставались 10 муниципальных округов - это более 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек.
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено. После аварийного отключения специалисты "Россетей" и "Херсонэнерго" оперативно переподключили линии на резервную схему — до полуночи свет вернулся в дома жителей десяти муниципальных округов. Благодарю энергетиков за быструю и слаженную работу", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света
2 ноября, 10:09
 
ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоРоссети
 
 
