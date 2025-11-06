https://ria.ru/20251106/elektrichestvo-2053199999.html
Павлоград на Украине остался без электричества
Павлоград на Украине остался без электричества - РИА Новости, 06.11.2025
Павлоград на Украине остался без электричества
Город Павлоград и некоторые населенные пункты в Днепропетровской области на Украине остались без электроснабжения, сообщил в четверг глава областной военной... РИА Новости, 06.11.2025
Павлоград на Украине остался без электричества
Часть Днепропетровской области на Украине осталась без электроснабжения