Рейтинг@Mail.ru
Павлоград на Украине остался без электричества - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/elektrichestvo-2053199999.html
Павлоград на Украине остался без электричества
Павлоград на Украине остался без электричества - РИА Новости, 06.11.2025
Павлоград на Украине остался без электричества
Город Павлоград и некоторые населенные пункты в Днепропетровской области на Украине остались без электроснабжения, сообщил в четверг глава областной военной... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:15:00+03:00
2025-11-06T15:15:00+03:00
в мире
павлоград
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053086783.html
павлоград
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, павлоград, днепропетровская область, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
Павлоград на Украине остался без электричества

Часть Днепропетровской области на Украине осталась без электроснабжения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Город Павлоград и некоторые населенные пункты в Днепропетровской области на Украине остались без электроснабжения, сообщил в четверг глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде.
"Город (Павлоград – ред.) и некоторые населенные пункты Синельниковской общины остались без электроснабжения", - написал Гайваненко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Зеленский терроризирует украинцев, пишут СМИ
Вчера, 01:06
 
В миреПавлоградДнепропетровская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала