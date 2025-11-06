Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой - РИА Новости, 06.11.2025
11:12 06.11.2025
Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой
Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой - РИА Новости, 06.11.2025
Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой
На будущей Бирюлёвской линии метро завершили проходку участка под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.11.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. На будущей Бирюлёвской линии метро завершили проходку участка под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" начали летом с помощью шестиметрового щита "Елена" с вакуумным блокоукладчиком. К настоящему времени пройдено более 715 метров, всего же протяженность тоннеля составит более 1,6 километра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
5 ноября, 11:12
"Проходка идет в сложных гидрогеологических условиях – в смешанных водонасыщенных грунтах. Самым ответственным стал участок протяженностью 210 метров под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы: обследовали территорию и запроектировали работы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, параллельно с ведущимися работами готовится начало прокладки левого тоннеля на том же участке строящейся линии метро.
Бирюлёвская линия метро пройдёт от ЗИЛа в районы Бирюлёво Восточное и Западное. Протяженность ветки составит более 22 километров, на ней построят десять станций. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция "Кленовый бульвар". Ее внешний облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское". Преобладающим элементом в дизайне станут арки. На путевых стенах выложат из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ефимов: в девяти округах Москвы возвели 20 поликлиник
4 ноября, 12:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
