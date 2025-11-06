Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. На будущей Бирюлёвской линии метро завершили проходку участка под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" начали летом с помощью шестиметрового щита "Елена" с вакуумным блокоукладчиком. К настоящему времени пройдено более 715 метров, всего же протяженность тоннеля составит более 1,6 километра.
"Проходка идет в сложных гидрогеологических условиях – в смешанных водонасыщенных грунтах. Самым ответственным стал участок протяженностью 210 метров под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы: обследовали территорию и запроектировали работы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, параллельно с ведущимися работами готовится начало прокладки левого тоннеля на том же участке строящейся линии метро.
Бирюлёвская линия метро пройдёт от ЗИЛа в районы Бирюлёво Восточное и Западное. Протяженность ветки составит более 22 километров, на ней построят десять станций. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция "Кленовый бульвар". Ее внешний облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское". Преобладающим элементом в дизайне станут арки. На путевых стенах выложат из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях.
