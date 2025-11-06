Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Производственные объекты возведут в московском районе Гольяново в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. При этом реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне "Калошино", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

В сообщении уточняется, что на земельном участке в Черницынском проезде планируется построить здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить высокотехнологичные производства.