Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ - РИА Новости, 06.11.2025
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ
Производственные объекты возведут в московском районе Гольяново в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Производственные объекты возведут в московском районе Гольяново в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. При этом реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне "Калошино", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что на земельном участке в Черницынском проезде планируется построить здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить высокотехнологичные производства.
Благодаря реализации проекта в городе появится почти 800 рабочих мест. Также в Гольянове разрабатывают градостроительные решения еще по двум участкам промзоны "Калошино".