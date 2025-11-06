Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/efimov-2053021623.html
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ - РИА Новости, 06.11.2025
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ
Производственные объекты возведут в московском районе Гольяново в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:06:00+03:00
2025-11-06T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
https://ria.ru/20251105/efimov-2052366836.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ

Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Производственные объекты возведут в московском районе Гольяново в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. При этом реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне "Калошино", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что на земельном участке в Черницынском проезде планируется построить здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить высокотехнологичные производства.
Благодаря реализации проекта в городе появится почти 800 рабочих мест. Также в Гольянове разрабатывают градостроительные решения еще по двум участкам промзоны "Калошино".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
Вчера, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала