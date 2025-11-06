Рейтинг@Mail.ru
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Теннис
 
21:25 06.11.2025
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах

Джокович прошел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Афинах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.
В четвертьфинале Джокович, который является первой ракеткой турнира, обыграл португальца Нуну Боржеша (6-й номер посева) со счетом 7:6 (7:1), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hellenic Championship
06 ноября 2025 • начало в 19:10
Завершен
Новак Джокович
2 : 07:66:4
Нуну Боржеш
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале турнира Джокович сыграет против победителя встречи Маркос Гирон (США) - Янник Ханфман (Германия).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Соболенко обыграла Гауфф и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
6 ноября, 20:42
 
