Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:25:00+03:00
2025-11-06T21:25:00+03:00
2025-11-06T21:26:00+03:00
теннис
спорт
афины
сша
германия
новак джокович
маркос гирон
янник ханфманн
афины
сша
германия
Теннис, Спорт, Афины, США, Германия, Новак Джокович, Маркос Гирон, Янник Ханфманн
Джокович вышел в полуфинал турнира в Афинах
Джокович прошел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Афинах