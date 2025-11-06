Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансировал строительство жилого дома в Чебоксарах - РИА Новости, 06.11.2025
11:08 06.11.2025
ВТБ профинансировал строительство жилого дома в Чебоксарах
ВТБ профинансировал строительство жилого дома в Чебоксарах
чебоксары
жилье, чебоксары
Жилье, Чебоксары
ВТБ профинансировал строительство жилого дома в Чебоксарах

ВТБ предоставил 1,7 млрд рублей на строительство жилого дома в Чебоксарах

© Depositphotos.com / monkeybusinessСтроитель c шуруповертом
Строитель c шуруповертом - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Строитель c шуруповертом. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВТБ предоставил специализированному застройщику "Отделфинстрой" 1,7 миллиарда рублей сроком на 4 года на строительство жилого дома в микрорайоне "Премьер" в Чебоксарах, сообщает банк.
В рамках проекта застройщик планирует возвести многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания на первом этаже, подземным и надземным паркингом.
"Рынок жилой недвижимости в регионах сегодня демонстрирует устойчивость и высокую адаптивность к экономическим условиям. Портфель финансирования строительства жилой недвижимости в Чувашии превышает 12,5 миллиарда рублей в рамках заключенных кредитных соглашений на общую сумму более 19 миллиардов рублей. Поддерживая надежных девелоперов, ВТБ инвестирует в развитие локальных рынков и формирование долгосрочного экономического роста", — приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Руслана Еременко.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
