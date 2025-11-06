Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
Хоккей
 
18:58 06.11.2025
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Москва и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2025
Новости
Хоккей, ХК Динамо, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

Артём Михеев
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Динамо" Москва и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Динамо Москва
4 : 3
Лада
16:55 • Дилан Сикура
(Макс Комтуа, Артем Сергеев)
25:03 • Джордан Уил
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
59:46 • Даниил Пыленков
(Макс Комтуа, Игорь Ожиганов)
65:01 • Никита Гусев (П)
00:10 • Riley Sawchuk
(Георгий Белоусов, Владислав Семин)
12:13 • Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Riley Sawchuk)
25:17 • Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев, Иван Романов)
Матч-центр
 
