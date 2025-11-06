https://ria.ru/20251106/dinamo-moskva-lada-smotret-onlayn-2053268335.html
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Динамо" Москва — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Москва и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
хоккей
хк динамо
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
