2025-11-06T14:37:00+03:00
2025-11-06T14:37:00+03:00
2025-11-06T15:00:00+03:00
/20251105/degtyarev-2052960657.html
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россия обжаловала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе министра спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
«
"Апелляция на решение FIS уже направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS). Минспорт, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов. Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений. Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам олимпийской хартии", - заявил Дегтярев.
Министр спорта отметил намерение и в дальнейшем последовательно добиваться восстановления справедливости и равных условий участия российских спортсменов в международных соревнованиях через судебные инстанции.
В октябре CAS признал неправомерными решения о недопуске россиян до соревнований со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и Международной федерацией санного спорта (FIL).