Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
Лыжные гонки
 
14:37 06.11.2025 (обновлено: 15:00 06.11.2025)
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
лыжные гонки
спортивный арбитражный суд (cas)
михаил дегтярев
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация лыжного спорта (fis)
спортивный арбитражный суд (cas), михаил дегтярев, зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Михаил Дегтярев, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады

Дегтярев заявил, что Россия обжаловала решение FIS о недопуске спортсменов до ОИ

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россия обжаловала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе министра спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
«
"Апелляция на решение FIS уже направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS). Минспорт, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов. Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений. Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам олимпийской хартии", - заявил Дегтярев.
Министр спорта отметил намерение и в дальнейшем последовательно добиваться восстановления справедливости и равных условий участия российских спортсменов в международных соревнованиях через судебные инстанции.
В октябре CAS признал неправомерными решения о недопуске россиян до соревнований со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и Международной федерацией санного спорта (FIL).
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
5 ноября, 13:46
 
Лыжные гонкиСпортивный арбитражный суд (CAS)Михаил ДегтяревЗимние Олимпийские игры 2026Международный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 
