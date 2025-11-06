https://ria.ru/20251106/degtyarev--2053241101.html
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за то, что в стране заблокировали внесение ОКР в санкционные списки ЕС, назвав предполагаемый исход событий нонсенсом.
В марте министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения ОКР и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС.
"Будапешт становится постепенно одной из крупнейших спортивных столиц мира. В Будапеште располагаются штаб-квартиры многих федераций по видам спорта: дзюдо, текбол, World Aquatics объявила о переезде из Лозанны. Это связано с тем, что в Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится. И именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне", - заявил Дегтярев в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе", участие в котором также принимают Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.