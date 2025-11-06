Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
17:32 06.11.2025
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за то, что в стране заблокировали внесение ОКР в... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт, михаил дегтярев, петер сийярто, олимпийский комитет россии (окр), евросоюз, вокруг спорта
Спорт, Михаил Дегтярев, Петер Сийярто, Олимпийский комитет России (ОКР), Евросоюз, Вокруг спорта
Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР

Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку внесения ОКР в санкционные списки ЕС

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за то, что в стране заблокировали внесение ОКР в санкционные списки ЕС, назвав предполагаемый исход событий нонсенсом.
В марте министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения ОКР и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС.
"Будапешт становится постепенно одной из крупнейших спортивных столиц мира. В Будапеште располагаются штаб-квартиры многих федераций по видам спорта: дзюдо, текбол, World Aquatics объявила о переезде из Лозанны. Это связано с тем, что в Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится. И именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне", - заявил Дегтярев в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе", участие в котором также принимают Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
СпортМихаил ДегтяревПетер СийяртоОлимпийский комитет России (ОКР)ЕвросоюзВокруг спорта
 
