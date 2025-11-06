https://ria.ru/20251106/chat-bot-2053220605.html
Чат-бот ВТБ признан лучшим на рынке по версии Markswebb Chatbot Rank 2025
Чат-бот ВТБ впервые занял первое место в ежегодном исследовании Markswebb Chatbot Rank 2025, в рамках которого были проанализированы цифровые решения 10 ведущих РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чат-бот ВТБ впервые занял первое место в ежегодном исследовании Markswebb Chatbot Rank 2025, в рамках которого были проанализированы цифровые решения 10 ведущих российских банков, сообщает ВТБ.
Оценка в рейтинге отражает уровень пользовательского опыта чат-бота в мобильном банке по системе оценки Markswebb. Она состоит из 150 параметров, которые описывают удобство интерфейсов, способности ботов решать задачи пользователей и вести диалог в человеком.
Чат-бот ВТБ продемонстрировал высокие результаты по всем ключевым аспектам исследования, получив 99,1 балла из 100. На втором месте рейтинга - Альфа-банк (98,1 балла). Замыкает тройку лидеров Совкомбанк (89,2 балла).
Как отметили эксперты, бот ВТБ с высокой точностью распознает вопросы пользователей, в том числе наиболее эффективно обрабатывает навигационные запросы и скриншоты. Он научился обрабатывать оспаривание операций в чате, отвечать в чате на вопрос о подключенных услугах и многое другое. Разработчики совершенствуют чат-бот в направлении персонализации ответов клиентам. Теперь бот анализирует запросы пользователей и может предложить персональные условия по продуктам, напомнить о платеже или помочь выбрать категорию для кэшбэка.
"Эксперты Markswebb особо отметили эффективность решения в сложных финансовых сценариях, таких как персонализированные кредитные предложения и интеллектуальное управление сбережениями", - сообщили в ВТБ.