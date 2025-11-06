Чат-бот ВТБ признан лучшим на рынке по версии Markswebb Chatbot Rank 2025

Оценка в рейтинге отражает уровень пользовательского опыта чат-бота в мобильном банке по системе оценки Markswebb. Она состоит из 150 параметров, которые описывают удобство интерфейсов, способности ботов решать задачи пользователей и вести диалог в человеком.

Как отметили эксперты, бот ВТБ с высокой точностью распознает вопросы пользователей, в том числе наиболее эффективно обрабатывает навигационные запросы и скриншоты. Он научился обрабатывать оспаривание операций в чате, отвечать в чате на вопрос о подключенных услугах и многое другое. Разработчики совершенствуют чат-бот в направлении персонализации ответов клиентам. Теперь бот анализирует запросы пользователей и может предложить персональные условия по продуктам, напомнить о платеже или помочь выбрать категорию для кэшбэка.