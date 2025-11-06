Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. После освобождения города военнослужащими ВС России открывается путь к Славянску и Краматорску.

Часов Яр

Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску , но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс . Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ , а также открывает путь к Константиновке

© AP Photo / Ukraine Patrol Police Город Часов Яр © AP Photo / Ukraine Patrol Police Город Часов Яр

Расположение

Часов Яр расположен в северной части ДНР в 60 километрах от Донецка и в шести-семи километрах от Артемовска. Площадь города — 17,87 квадратных километров. С юга и востока защищен холмами. Небольшой район на востоке, именуемый "Канал" или "Новый", отделен от остальной части города каналом Северский Донец – Донбасс. При этом сам Часов Яр расположен на возвышенности, что придает ему особенную важность — взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку , а также Славянск Краматорск . Часов Яр – ключ к этой агломерации.

На карте

Стратегическое значение

Значение Часов Яра как господствующей высоты в этой части ДНР крайне важное. Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также расширит спектр БПЛА, способных поражать цели в расположенных по соседству городах. Также там можно разместить ретрансляторы для обеспечения мощного сигнала для дронов, который расширит их радиус действия.

Помимо этого, освобождение города позволит развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом , проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.

Еще большую важную проходящие через Константиновку трассы играют для ВСУ в Дзержинске (Торецке). Более того, если после освобождения Часов Яра российским войскам удастся развить успех и взять Константиновку, то обороняющиеся в Дзержинске подразделения ВСУ не только лишаться поставок боекомплекта и провизии, но и рискуют столкнутся с угрозой окружения. Сейчас они вынуждены оборонять город с востока и с юга – после освобождения российскими войсками Новгородского (Нью-Йорка) и Нелеповки.

В свою очередь, освобождение Дзержинска позволит положить конец обстрелам Горловки , которые продолжаются уже десять лет.

Бои за Часов Яр

Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

© AP Photo / Ukraine Patrol Police Город Часов Яр © AP Photo / Ukraine Patrol Police Город Часов Яр

Параллельно ВС России развивают наступление на флангах города. В начале осени удалось освободить Калиновку, расположенную северо-восточнее Часов Яра, что позволило развивать наступление на северном фланге города, откуда регулярно приходят новости о постепенном продвижении российских войск.

Помимо этого, российские войска двигаются на запад южнее Часов Яра вдоль дороги Н-32. Здесь российские штурмовики взяли под контроль несколько возвышенностей, чтобы контролировать коммуникации со стороны Константиновки. Они освободили Ступочки и Предтечино. Последнее находится всего в пяти километрах от критически важной для ВСУ Константиновки.

Освобождение Часов Яра

31 июля 2025 года военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Минобороны сообщило , что город освобожден в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении.

Символика, краткая история города, экономика и значимость города

Поселение, из которого впоследствии вырос Часов Яр, возникло во второй половине XIXвека — здесь разрабатывали месторождение по добыче огнеупорных глин. Эта отрасль стала основной для Часов Яра.

Статус города ему присвоили в 1938 году. По завершении восстановления после Великой Отечественной войны здесь были созданы предприятие по разработке огнеупорных глин и завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе

В 1958 году в Часов Яре открыли ремонтный завод, который занимался обслуживанием автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. Затем на его мощностях наладили сборку автобусов.

Годом ранее городе начали строить завод "Гидрожелезобетон", который впоследствии объединили вместе с другими предприятиями в Часовоярский огнеупорный комбинат. Однако в ноябре 2018 года завод разобрали на металлолом.

После начала войны в Донбассе в 2014 году здесь разместили 65-й военный мобильный госпиталь ВСУ.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр © AP Photo / Evgeniy Maloletka Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр

Градообразующим предприятием и главным источников доходов в городской бюджет остался Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе . С 2020 года он находится в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым . На тот момент на комбинате работали порядка 500–600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.

Население города по данным последней переписи, проводившейся в 2001 году составляло 16 767 человек. При этом 73,13% из них — украинцы, 24,47% — русские. К 2022-му украинские власти оценивали число жителей Часов Яра в 12 250 человек.

Наиболее известным уроженцем Часов Яра является советский и российский певец Иосиф Кобзон . Когда ему было два года, семья переехала во Львов , а в начале войны их эвакуировали в Узбекистан . В 1944-м семья вернулась в Донбасс, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск

Флаг города представляет из себя прямоугольное полотнище с синей и зеленой полосами слева и справа соответственно и желтой – более узкой полосой посередине. Поверх них, в центре, размещен серебристый треугольник, обрамленный красным контуром, символизирующий огонь.