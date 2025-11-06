Рейтинг@Mail.ru
В бюджетных поправках учли предложения бизнеса и ведомств, заявил Силуанов
16:44 06.11.2025
В бюджетных поправках учли предложения бизнеса и ведомств, заявил Силуанов
В бюджетных поправках учли предложения бизнеса и ведомств, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин учел предложения бизнеса и заинтересованных ведомств при внесении налоговых поправок ко второму чтению в Госдуме проекта бюджета РФ на 2026 год и 2027 годы, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании кабмина.
"Второй блок поправок - это налоговые изменения. Проект поправок разработан с учетом предложений бизнеса, заинтересованных ведомств, а также предусматривает исполнение отдельных поручений президента и правительства", - сказал он.
Правительство России подготовило ко второму чтению в Госдуме порядка 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил ранее в четверг Силуанов.
