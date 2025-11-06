https://ria.ru/20251106/burja-2053130851.html
Ученые предрекли Земле магнитную бурю, сильнейшую в этом году
Ученые предрекли Земле магнитную бурю, сильнейшую в этом году - РИА Новости, 06.11.2025
Ученые предрекли Земле магнитную бурю, сильнейшую в этом году
Седьмого ноября Землю накроет магнитная буря, которая может стать самой сильной в этом году, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:47:00+03:00
2025-11-06T09:47:00+03:00
2025-11-06T10:33:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
земля
Новости
Ученые предрекли Земле магнитную бурю, сильнейшую в этом году
ИКИ РАН: в пятницу ожидается сильнейшая в 2025 году магнитная буря
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Седьмого ноября Землю накроет магнитная буря, которая может стать самой сильной в этом году, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет", — пишут астрономы в Telegram-канале
.
По их словам, модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало магнитной буре высшего уровня G5, случившейся 11-12 мая прошлого года. Тогда к Земле
одновременно пришло несколько выбросов, которые собрались по пути в единую структуру рекордных размеров.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс плазмы, произошедший на Солнце минувшей ночью, но и без этого 7 ноября ожидаются бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчете этот диапазон переместится в интервал G4-G5, отметили ученые.
Они добавили, что математические модели предвещают удар солнечного выброса по краю Земли. Впрочем, то же самое они прогнозировали и накануне, но облака плазмы, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от нашей планеты, прямо сейчас бьют непосредственно по ней и вызывают бури уровня G2-G3.
"Визуальный контроль также показывает, что все выброшенное Солнцем летит к Земле", — заключили астрономы.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.