"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов
06.11.2025
Футбол
 
01:02 06.11.2025
"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов
Испанская "Барселона" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
/20251105/liga_chempionov-2052863895.html
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Испанская "Барселона" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Брюгге завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Карлуш Боржеш (17-я и 64-я минуты), мяч также забил Николо Тресольди (6), Христос Цолис отметился автоголом (77). У "Барселоны" авторами голов стали Ферран Торрес (8) и Ламин Ямаль (61).
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Брюгге
3 : 3
Барселона
06‎’‎ • Николо Тресольди
(Карлос Борхес)
17‎’‎ • Карлос Борхес
(Христос Цолис)
63‎’‎ • Карлос Борхес
(Ханс Ванакен)
08‎’‎ • Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
61‎’‎ • Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
77‎’‎ • Христос Цолис (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" с 7 очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Брюгге" (4) занимает 22-е место.
В следующем туре "Барселона" 25 ноября сыграет в гостях с английским "Челси", "Брюгге" 26 ноября на выезде встретится с португальским "Спортингом".
