"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов
"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов
Испанская "Барселона" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Барселона" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 3:3 в Лиге чемпионов
"Барселона" и "Брюгге" забили друг другу по три мяча в матче Лиги чемпионов