В Словакии прошла акция протеста с требованием отставки главы разведки

БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Акция протеста с требованием отставки главы Словацкой информационной службы (разведки) Павола Гашпара, который ранее оказался в центре нескольких скандалов, в третий раз прошла в Братиславе, сообщили ее организаторы.

В сентябре словацкое издание SME сообщило, что обнаружило плагиат в дипломной работе Гашпара, с помощью которой тот получил степень магистра. Гашпар в ответ на обвинение в плагиате заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), что его работа прошла необходимый контроль в рамках ее защиты. В конце августа Гашпар попал в ДТП, в результате которого травмы получила 14-летняя девочка. Словацкие СМИ тогда обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества. Словацкая оппозиция после этого потребовала, чтобы Гашпар немедленно ушел в отставку. Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") объявила, что будет организовывать марши по Братиславе с требованием отставки Гашпара. Состоявшаяся в среду акция протеста стала третьей с начала октября.

"Это позор, что такой человек руководит Словацкой информационной службой", - сказала депутат от партии Sloboda a Solidarita Мария Коликова, трансляция ее выступления велась на официальной странице партии в социальной сети Facebook* в среду.

По данным словацкого издания Denník N, участие в акции протеста в среду приняли порядка 6 тысяч человек, они прошли маршем от центра Братиславы до здания словацкого правительства.

В заявлении оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Гашпар ранее также был подвергнут отдельной критике за татуировку с изображением персонажа из фильма "Крестный отец" Тома Хейгена. В оппозиции считают, что словацкую разведку не может возглавлять человек, сделавший на руке татуировку, изображающую помощника мафии.