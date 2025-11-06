https://ria.ru/20251106/braga-genk-smotret-onlayn-6-noyabrya-2053275490.html
"Брага" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Брага" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Брага" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Брага" и "Генк" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T22:00:00+03:00
2025-11-06T22:00:00+03:00
2025-11-06T22:00:00+03:00
футбол
брага
генк
лига европы уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966666028_0:104:600:442_1920x0_80_0_0_6bbee83d497b899c4a88df9046997ac4.jpg
/20251030/maradona-2008871805.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966666028_0:48:600:498_1920x0_80_0_0_583b55bc161e44aa9f3939bf7738b0a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брага, генк, лига европы уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Брага, Генк, Лига Европы УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей