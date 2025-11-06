Рейтинг@Mail.ru
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу" - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 06.11.2025 (обновлено: 15:59 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/bolgariya-2053211953.html
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу" - РИА Новости, 06.11.2025
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"
Народное собрание (парламент) Болгарии преодолело вето президента страны Румена Радева, наложенное на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:57:00+03:00
2025-11-06T15:59:00+03:00
в мире
болгария
дубай
бургас
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
https://ria.ru/20251105/bolgariya-2052992988.html
https://ria.ru/20250121/bolgarija-1994792755.html
болгария
дубай
бургас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, дубай, бургас, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз
В мире, Болгария, Дубай, Бургас, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"

Sofia Globe: парламент Болгарии преодолел вето на поправки к закону о "Лукойле"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии преодолело вето президента страны Румена Радева, наложенное на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл", сообщает местное издание Sofia Globe.
В среду Радев наложил вето на поправки, которые были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых "Лукойлом". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС).
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Парламент Болгарии отклонил предложение о национализации активов "Лукойла"
5 ноября, 16:10
"Народное собрание Болгарии 6 ноября проголосовало за преодоление вето президента Румена Радева на поправки к закону о поощрении инвестиций", - говорится в публикации на сайте издания.
Отмечается, что за преодоление вето проголосовали 125 человек, против - 74. Воздержавшихся не было.
Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием
21 января, 13:41
 
В миреБолгарияДубайБургасЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала