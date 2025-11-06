Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии преодолело вето президента страны Румена Радева, наложенное на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл", сообщает местное издание Sofia Globe.

В среду Радев наложил вето на поправки, которые были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых " Лукойлом ". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС).

"Народное собрание Болгарии 6 ноября проголосовало за преодоление вето президента Румена Радева на поправки к закону о поощрении инвестиций", - говорится в публикации на сайте издания.

Отмечается, что за преодоление вето проголосовали 125 человек, против - 74. Воздержавшихся не было.

Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае

В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.