Программа господдержки по популяризации бизнеса стартовала на Чукотке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Чукотском автономном округе центр "Мой бизнес" запустил программу государственной поддержки по популяризации местного бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основная мера поддержки — компенсация до 90% расходов на рекламу.

Участники утвержденной программы могут выбрать до двух рекламных услуг. Доступные варианты включает создание роликов для окружных радиостанций, а также размещение объявлений на экране в торговом комплексе в Анадыре. Кроме того, предприниматели могут заказать разработку презентаций для партнеров и клиентов.

Прием заявок от компаний и самозанятых граждан официально стартовал. Предпринимателю для подачи необходимо заполнить анкету через специальную онлайн-ссылку. Обязательным условием является регистрация на федеральной цифровой платформе МСП. Самозанятым требуется предоставить документ, подтверждающий их деятельность на территории округа. Предпринимателям, которые работают более 1 года, необходимо пройти скоринговую оценку бизнеса через указанную платформу.

Поддержка предоставляется в порядке живой очереди. Программа будет завершена после освоения бюджетных средств, выделенных на 2025 год. Прием документов продлится до 14 ноября.