Программа господдержки по популяризации бизнеса стартовала на Чукотке
Твой бизнес
 
14:45 06.11.2025
Программа господдержки по популяризации бизнеса стартовала на Чукотке
Программа господдержки по популяризации бизнеса стартовала на Чукотке
Программа господдержки по популяризации бизнеса стартовала на Чукотке

Центр "Мой бизнес" на Чукотке запустил программу по продвижению предпринимателей

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Чукотском автономном округе центр "Мой бизнес" запустил программу государственной поддержки по популяризации местного бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Основная мера поддержки — компенсация до 90% расходов на рекламу.
Участники утвержденной программы могут выбрать до двух рекламных услуг. Доступные варианты включает создание роликов для окружных радиостанций, а также размещение объявлений на экране в торговом комплексе в Анадыре. Кроме того, предприниматели могут заказать разработку презентаций для партнеров и клиентов.
Прием заявок от компаний и самозанятых граждан официально стартовал. Предпринимателю для подачи необходимо заполнить анкету через специальную онлайн-ссылку. Обязательным условием является регистрация на федеральной цифровой платформе МСП. Самозанятым требуется предоставить документ, подтверждающий их деятельность на территории округа. Предпринимателям, которые работают более 1 года, необходимо пройти скоринговую оценку бизнеса через указанную платформу.
Поддержка предоставляется в порядке живой очереди. Программа будет завершена после освоения бюджетных средств, выделенных на 2025 год. Прием документов продлится до 14 ноября.
За дополнительной информацией и консультациями предприниматели могут обратиться по бесплатной горячей линии регионального центра "Мой бизнес" или посетить центр в Анадыре.
