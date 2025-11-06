Рейтинг@Mail.ru
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
22:00 06.11.2025
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Бетис" и "Лион" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.
Футбол

"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Бетис" и "Лион" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
