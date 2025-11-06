https://ria.ru/20251106/betis-lion-smotret-onlayn-6-noyabrya-2053276970.html
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Бетис" — "Лион": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Бетис" и "Лион" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T22:00:00+03:00
2025-11-06T22:00:00+03:00
2025-11-06T22:00:00+03:00
футбол
бетис
лига европы уефа
спорт
олимпик (лион)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44212/68/442126863_0:77:293:242_1920x0_80_0_0_54b8e4bc5911b63eacfc64cdf91527dd.jpg
https://rsport.ria.ru/20251030/maradona-2008871805.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44212/68/442126863_0:50:293:270_1920x0_80_0_0_e3420c4f3e6a0dddb09f30c2dcc42c31.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бетис, лига европы уефа, спорт, олимпик (лион), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Бетис, Лига Европы УЕФА, Спорт, Олимпик (Лион), Анонсы и трансляции матчей