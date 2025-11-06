МИД Белоруссии призвал Литву возобновить нормальную работу КПП

МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Минск призывает Литву возобновить нормальную работу контрольно-пропускных пунктов на границе, о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Белоруссии Руслана Варанкова по вопросу находящегося в стране литовского грузового транспорта.

Литва на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. По данным белорусской таможни, на территории страны остались более 5 тысяч литовских тягачей и прицепов. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.

"О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.

Варанков напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке.

"Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными - от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства-члены ЕС ", - заявил пресс-секретарь.

Он призвал литовские власти возобновить нормальную работу погранпереходов.

"Мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов. Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом. Им нужно такое решение, которое будет иметь устойчивый и предсказуемый характер", - говорится в заявлении.