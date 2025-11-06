Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Литвой по работе КПП

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Белоруссия в любое время готова к диалогу с Литвой для урегулирование проблем работы пограничных пунктов пропуска на общей границе, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.