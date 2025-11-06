Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Литвой по работе КПП

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Белоруссия в любое время готова к диалогу с Литвой для урегулирование проблем работы пограничных пунктов пропуска на общей границе, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
"В интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу", - заявил Варанков. Его комментарий распространила пресс-служба МИД Белоруссии.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. В Белоруссии фиксируют усугубление проблемы больших очередей транспорта в оставшихся функционировать на границе с ЕС пограничных пунктах пропуска – на границе с Польшей и Латвией.